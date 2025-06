Terni automezzo resta ‘incastrato’ nel sottopasso | passanti in soccorso del conducente

Un episodio che si ripete a Terni: un automezzo rimane incastrato nel sottopasso di via Battisti, creando scompiglio e mobilitando i passanti per il pronto soccorso. Un problema che, purtroppo, non è nuovo, sollevando interrogativi sulla sicurezza di questa zona e sull’efficacia delle misure preventive adottate. Ma come si sono evoluti gli interventi e quali soluzioni si prospettano per evitare che simili incidenti si ripetano?

Un automezzo è rimasto temporaneamente incastrato, all'altezza del sottopasso di via Battisti. E' successo nel pomeriggio di oggi – sabato 21 giugno – e non è la prima volta che si verifica un tale accadimento. Tuttavia, rispetto ad altre circostanze dove i mezzi andavano a lambire o incocciare.

