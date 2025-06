Tentato furto a Iseo | ladro in fuga su una costosa ebike ma i carabinieri lo bloccano

Un tentato furto scuote il pittoresco scenario di Iseo: un uomo di 40 anni, alla fuga su una costosa ebike, è stato braccato e arrestato dai carabinieri. La scena si è svolta tra i turisti, in una delle vie più affollate del paese, dimostrando come la sicurezza sia una priorità anche in luoghi di relax e svago. La vicenda sottolinea l’importanza della presenza delle forze dell’ordine per garantire tranquillità e tutela a cittadini e visitatori.

ISEO – Un uomo di 40 anni residente nella zona del Sebino è stato arrestato dia carabinieri di Iseo mentre cercava di rubare una costosa bicicletta a pochi metri dal lungolago del paese e da via Campo: una delle strade più frequentate del posto: in questi giorni invase dai turisti e anche per questo presidiate dai carabinieri e dalla polizia locale. Un uomo di nazionalità olandese nel pomeriggio ha deciso di legare la propria ebike a un palo con catena e lucchetto e l’ha lasciata sulla pubblica via. Questo non ha fatto desistere il malvivente, che attorno alle 18 di venerdì ha cercato di rubarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tentato furto a Iseo: ladro in fuga su una costosa ebike, ma i carabinieri lo bloccano

