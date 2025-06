Tentativo Trump Erdogan di mediare con Iran saltato | Khamenei introvabile

di Teheran, Ayatollah Khamenei, è rimasta irraggiungibile, lasciando il progetto di dialogo nel limbo. Un colpo duro alle speranze di de-escalation in una regione già surriscaldata. La diplomazia si arena in un mare di silenzi e ostacoli, mentre il mondo osserva con apprensione le mosse di leader che cercano di evitare una crisi più ampia. La partita diplomatica tra potenze globali e regionali si complica, aprendo uno scenario incerto e delicato.

Donald Trump e Recep Tayyip Erdo?an hanno cercato segretamente di organizzare un incontro tra alti funzionari statunitensi e iraniani a Istanbul questa settimana, nel mezzo dell'escalation della guerra tra Israele e l'Iran. Ma il tentativo, partito dal presidente turco, è fallito quando la guida.

Trump ed Erdogan hanno cercato di organizzare un meeting tra funzionari iraniani e statunitensi questo fine settimana, ma il tentativo è fallito perché Khamenei è diventato irraggiungibile, chiuso nel suo bunker, rende noto Axios. Vai su X

Il ministro degli Esteri britannico David Lammy, al termine dell'incontro degli europei con il capo della diplomazia iraniana a Teheran, ha avvertito che «questo è un momento pericoloso ed è estremamente importante che non si assista a un'escalation regio Vai su Facebook

