Tenta di aggredire l' ex compagna nonostante il braccialetto elettronico | arrestato

Una sera drammatica a Volterra, dove un uomo di 30 anni, già sottoposto al braccialetto elettronico per reati di violenza di genere, ha tentato di aggredire l’ex compagna. Nonostante le restrizioni, la sua aggressività è sfociata in minacce e resistenza ai Carabinieri, che lo hanno arrestato. Un episodio che evidenzia quanto sia cruciale il rispetto delle misure di sicurezza e la tutela delle vittime.

Nella serata dello scorso 13 giugno i Carabinieri della Radiomobile di Volterra hanno arrestato un uomo di 30 anni per minaccia, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Il soggetto, già sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico per reati in materia di violenza di genere.

