Tensioni nel mondo della moda milanese la la prima protesta sindacale nel gruppo del lusso Otb | Tagli e smart working ridotto

Milano si anima di tensioni nel mondo della moda con la prima protesta sindacale nel prestigioso gruppo Otb, simbolo del lusso made in Italy. Tra tagli e riduzioni dello smart working, i lavoratori di Marni, Jil Sander e Staff International si sono uniti in stato di agitazione, segnando un momento di svolta per il settore. Una sfida che potrebbe aprire nuove riflessioni sul futuro delle relazioni industriali nel fashion.

Milano, 21 giugno 2025 – All’interno del gruppo Otb, il gruppo internazionale di moda e lusso Only The Brave fondato da Renzo Rosso, è una protesta inedita, sfociata nell’apertura dello stato di agitazione che riguarda i dipendenti dei marchi Marni, Jil Sander e Staff International. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo mesi di relazioni sindacali difficili con la Filctem-Cgil e la Femca-Cisl, è stata la riduzione dello smart working da due a una giornata settimanale, che scatterĂ a partire dal primo agosto. Scelta preceduta dalla cancellazione del buono pasto nelle giornate di smart working e da misure che secondo i sindacati hanno portato a “livellare verso il basso” le condizioni di lavoro, facendo dietrofront su alcuni migliorativi legati agli straordinari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

