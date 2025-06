Tensione in via Coppino Non paga il conto e minaccia

Una serata di normale convivialità si è trasformata in un episodio di tensione al Bar Trattoria Nostromo di via Coppino, quando un cliente, dopo aver cenato, ha rifiutato di pagare e ha minacciato il personale con gesti e parole inequivocabili. La scena, che è durata quasi un’ora, si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. "Sono imbufalito nero – racconta a distanza di ore…

Si è presentato quando il locale era pieno. Ha cenato, ma quando è arrivato il momento di saldare quanto dovuto si è rifiutato minacciando fisicamente, oltre che a parole con gesti inequivocabili, il personale di sala e il titolare del ristorante. Alla fine, dopo quasi un’ora di tensione, è stato finalmente portato via da una volante. È accaduto giovedì al Bar Trattoria Nostromo in via Coppino. "Sono imbufalito nero – racconta a distanza di ore il titolare Fabio Gentili –. Ciò che io ed i miei dipendenti, metà dei quali di sesso femminile, fra cui anche extracomunitari regolari, abbiamo vissuto non lo auguro a nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tensione in via Coppino. Non paga il conto e minaccia

