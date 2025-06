Tensione durante Psg-Botafogo rissa fra tifosi sugli spalti

Un incontro che prometteva emozioni, si è trasformato in un episodio di tensione tra tifoserie durante il match tra PSG e Botafogo al Rose Bowl Stadium. La vittoria dei brasiliani per 1-0 ha lasciato un segno non solo sul campo, ma anche sugli spalti, dove uno scontro tra supporter ha rischiato di offuscare il prestigioso torneo. La sicurezza ora dovrà intervenire per garantire il rispetto e la passione sportiva, affinché il calcio resti un’unione di gioia e fair play.

Durante PSG-Botafogo ( vinta per 1-0 dai brasiliani ), al Rose Bowl Stadium, si è registrato il primo grave episodio di tensione tra tifoserie nel Mondiale per Club. Uno scontro fisico e verbale sugli spalti tra alcuni sostenitori del Botafogo e un gruppo di tifosi centroamericani con la maglia del Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tensione durante Psg-Botafogo, rissa fra tifosi sugli spalti

