Tennis Lajovic e Taberner oggi in finale al Challenger 125 di Sassuolo

Oggi a Sassuolo il tennis si accende di emozioni: sulla terra battuta dello Sporting, la finale del Challenger 125 promette spettacolo tra Jannik Sinner e il talento emergente. Ma c’è di più: sul campo secondario, lajovic e taberner si sfidano per la vittoria in un match che potrebbe riscrivere le loro carriere. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis, che conclude una settimana di grande sport e passione sulle colline emiliane.

È il giorno dei giorni allo Sporting di Sassuolo: sui campi del club di via Vandelli si celebra infatti l’ultimo atto dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione. In programma, dopo le semifinali giocatesi ieri, le finalissime che chiudono una settimana di grande tennis sulle prime colline di Sassuolo. Detto che lo svizzero Stan Wawrinka, vincitore di tre titoli del Grande Slam in carriera, che a Sassuolo era testa di serie numero 6, aveva ceduto già al primo suo match contro Elias Ymer, sarà appunto oggi la giornata clou della manifestazione dello Sporting. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Lajovic e Taberner oggi in finale al Challenger 125 di Sassuolo

In questa notizia si parla di: sassuolo - tennis - challenger - lajovic

Il grande tennis torna di scena allo Sporting Club di Sassuolo, c'è anche Stan Wawrinka - Il grande tennis sta per tornare a Sassuolo, regalando emozioni indimenticabili agli appassionati. L’Emilia-Romagna Tennis Cup, prestigioso torneo ATP Challenger 125, celebra la sua quarta edizione in un palcoscenico esclusivo: lo Sporting Club.

Le parole di Dusan Lajovic dopo il match di questo pomeriggio vinto contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas Lo vedremo nuovamente sui campi domani ai quarti di finale! Emilia Romagna Tennis Cup-Challenger ATP 125 ?15-21 giugno Sporting C Vai su Facebook

#Lajovic batte #Maestrelli a #Sassuolo, prosegue la favola di Pacheco-Mendez Vai su X

Tennis. Lajovic e Taberner oggi in finale al Challenger 125 di Sassuolo; Challenger Sassuolo: Lajovic elimina Maestrelli, Pacheco-Mendez continua a stupire; Atp Halle e Queen's, il programma di oggi: partite e orari.

Challenger Sassuolo: Lajovic elimina Maestrelli, Pacheco-Mendez continua a stupire - Mendez sono i primi due semifinalisti della quarta Emilia- Come scrive tennisitaliano.it

Sassuolo: sarà Taberner-Lajovic la sfida per il titolo - Saranno Dujan Lajovic e Carlos Taberner a contendersi domani pomeriggio in finale (ore 17:00) il titolo dell’Emilia- Scrive sport.tiscali.it