Temporali in arrivo allerta a Milano e in Lombardia | la regione è spezzata in due

Attenzione, Milano e tutta la Lombardia si preparano a un weekend di meteo instabile: temporali improvvisi e forti piogge sono in arrivo. La regione si divide, con il centro funzionale che ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali, valida dalla mezzanotte di sabato 21 giugno alle prime ore di domenica 22. Ecco cosa aspettarsi e come proteggersi al meglio. Restate aggiornati; la situazione potrebbe evolversi rapidamente.

Milano – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, dopo quella di ieri, ha emanato una nuova allerta meteo gialla (ordinaria) per  rischio temporali a partire dalla mezzanotte di sabato 21 giugno fino alle 6 di domenica 22. Le previsioni. Sabato 21 giugno. Nel corso del pomeriggio della giornata di oggi, sabato 21, sono previsti temporali sparsi sui settori alpini, prealpini e pedemontani, più probabili in termini di diffusione e intensità sulla parte centro occidentale, in successiva estensione anche all'Appennino e alla parte di Bassa Pianura Occidentale. In particolare, sui settori di Milanese e Pavese, dal tardo pomeriggio e inizio sera i fenomeni perturbati subiranno un'intensificazione, con incremento dell'attività elettrica, precipitazioni a carattere convettivo che potranno localmente essere anche di forte intensità (30-50 mmh) e rinforzo della ventilazione con possibili raffiche di vento che potranno arrivare localmente fino a 65-80 kmh.

