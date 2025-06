Temporali e vento forte nella notte | diramata l' allerta meteo

Attenzione, cittadini toscani: la notte sarà segnata da temporali e vento forte, con un aumento dell'instabilità tra oggi e domani. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo, raccomandando massima prudenza. Preparatevi a possibili disagi e seguite gli aggiornamenti per proteggere voi stessi e le vostre famiglie. Restate informati e adottate le necessarie precauzioni: la sicurezza viene prima di tutto.

Le previsioni segnalano un aumento dell'instabilità tra oggi e domani su gran parte della Toscana, che potrebbe portare temporali a carattere isolato-sparso, ma localmente di forte intensità. Per questo motivo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Temporali e vento forte nella notte: diramata l'allerta meteo

