Temporali e maltempo nel weekend poi arriva la nuova ondata di caldo | le previsioni meteo

Preparati a un weekend all'insegna dei temporali e del maltempo, mentre una nuova ondata di caldo si avvicina, pronta a riscaldare l’Italia. Dopo il vortice di bassa pressione che sta lasciando il Sud, ci aspettano giornate di instabilità, con temporali al Nord e al Centro. Da lunedì, però, il sole e le alte temperature torneranno a dominare la scena grazie a un potente anticiclone nordafricano. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli delle previsioni meteo.

Il vortice di bassa pressione si allontana dal Sud, con miglioramento in Sicilia e regioni meridionali. Oggi temporali al Nord, domani instabilità al Centro. Da lunedì torna il caldo intenso grazie a un forte anticiclone nordafricano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo i temporali tornano sole e caldo: le previsioni per il weekend nelle Marche - Dopo una notte segnata da forti temporali, vento e mareggiate, le Marche si preparano a accogliere un weekend di sole e caldo.

