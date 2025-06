Temporale e forte vento sulla Bergamasca alberi caduti e voli dirottati

Il maltempo colpisce duramente la Bergamasca, con un potente temporale e raffiche di vento che hanno causato crolli di alberi e disagi negli aeroporti. Tredici voli sono stati dirottati o non sono riusciti ad atterrare all'aeroporto di Orio al Serio, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse occasioni. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la situazione resta critica e richiede attenzione immediata.

MALTEMPO. Tredici gli aerei che non sono riusciti ad atterrare nello scalo di Orio al Serio. Diversi interventi dei vigili del fuoco, ma non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Temporale e forte vento sulla Bergamasca, alberi caduti e voli dirottati

In questa notizia si parla di: temporale - forte - vento - bergamasca

Forte temporale e vento a Monza: allagamenti, tetti divelti e alberi caduti – Le immagini - Domenica sera, Monza è stata teatro di un potente temporale che ha scatenato danni ingenti: allagamenti, tetti divelti e alberi caduti.

Vento forte in Toscana: codice giallo per venerdì 16 su tutta la regione - Venerdì 16, la Toscana sarà interessata da un codice giallo per vento forte. Una perturbazione in arrivo da nord-est porterà non solo venti intensi, ma anche piogge sparse su tutta la regione.

Violenti temporali su parte del nord con grandine e colpi di vento. Ecco la situazione a Cossato nel tardo pomeriggo. Video di Tornado in Italia #grandine #temporale Vai su Facebook

Temporale e forte vento sulla Bergamasca, alberi caduti e voli dirottati; Maltempo nella Bergamasca, a Brignano forte grandinata e un albero caduto in via Olimpia; In arrivo temporali sulla Bergamasca (incrociamo le dita), migliora nel fine settimana.

Temporale e forte vento sulla Bergamasca, alberi caduti e voli dirottati - In particolare tra le 19 e le 21, prima in Valle Brembana, poi sulla città e infine nella Bassa. Da ecodibergamo.it

Maltempo, alberi caduti e allagamenti. Fulmine innesca un incendio a Casazza - Ma la maggior parte dei problemi li ha causati il vento, facendo cadere sulla strada alberi o semplici rami, che hanno finito per ostruire, anche solo parzialmente, la viabilità. Lo riporta ecodibergamo.it