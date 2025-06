Telespettatori di Chi l’ha visto? in ansia | futuro in dubbio per Federica Sciarelli

Gli appassionati di “Chi l’ha visto?” sono in fermento, preoccupati per il futuro di Federica Sciarelli. La conduttrice, pilastro del programma cult che da oltre vent’anni accompagna gli italiani nelle storie più incredibili, si trova al centro di un’incertezza che potrebbe cambiare le sorti dello show. Quali novità ci attendono? Ecco cosa sta succedendo attorno alla conduttrice e al suo celebre programma, pronto a sorprenderci ancora.

Occhio al futuro di Chi l'Ha Visto. Quel che succede attorno alla conduttrice Federica Sciarelli potrebbe lasciare tutti increduli. Chi l'Ha Visto è un programma cult della televisione italiana, un programma che ormai va avanti costantemente da oltre 20-25 anni in tv. Inizialmente la conduttrice Federica Sciarelli racconta ciò che accadeva in questo programma intervenendo.

