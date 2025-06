Telese Terme scontro tra auto e moto | centauro ferito e trasportato in Ospedale

Un incidente nel cuore di Telese Terme ha scosso la tranquillità locale: un centauro di 50 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo uno scontro con un'auto all'incrocio di via Turistica del Lago. La sua moto e l'auto si sono scontrate, lasciando il motociclista con fratture alla gamba. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma la prevenzione resta fondamentale per la sicurezza di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato trasportato all’ Ospedale San Pio un centauro 50enne rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Telese Terme alle ore 13 circa all’altezza di un incrocio in via Turistica del Lago. La sua moto e’ venuta a collisione con un’auto. Il conducente della moto è stato portato in ospedale avendo riportato la frattura di tibia e perone. La dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della locale Stazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese Terme, scontro tra auto e moto: centauro ferito e trasportato in Ospedale

In questa notizia si parla di: ospedale - moto - telese - terme

Incidente a Torino: scontro tra auto e moto, giovane centaura grave in ospedale - Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, in corso Trapani a Torino.

Telese Terme, scontro tra auto e moto: centauro ferito e trasportato in Ospedale; Benevento| Incidente in contrada San Vito: centauro in ospedale in codice rosso; Cade dalla moto e perde la vita, assolto un automobilista.

Irccs Fondazione Maugeri - Telese Terme - TAC PET TERAPIA INTENSIVA / RIANIMAZIONE RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE DAY HOSPITAL MEDICO DAY HOSPITAL CHIRURGICO VISITE AMBULATORIALI VISITE AMBULATORIALI A PAGAMENTO RADIOLOGIA AMBULATORIALE ... Scrive corriere.it

Telese, moto contro auto: grave un ragazzo - Scontro tra moto ed auto ieri sera poco prima delle 19 alla via Roma a Telese Terme. Come scrive ilmattino.it