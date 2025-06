Teheran non crolla Israele punta sugli Usa | un primo bilancio della guerra Israele-Iran

di tensioni invisibili e di mosse strategiche che vanno ben oltre i fronti aperti. Dopo una settimana di scontri, il quadro si fa più chiaro: Teheran resiste impassibile, mentre Israele punta gli occhi sugli Stati Uniti per rafforzare la sua posizione. Un primo bilancio di questa intricata partita di potere rivela come il conflitto stia ridefinendo gli equilibri del Medio Oriente e le alleanze internazionali. Ma cosa ci aspetta nel prossimo capitolo di questa complessa vicenda?

La guerra tra Israele e Iran, dopo oltre una settimana, sta presentando importanti scenari strategici ancora in via di consolidamento ma la cui lettura consente di farsi strada tra propagande estremamente viscose e capire come il conflitto più problematico della storia recente del Medio Oriente possa evolversi e plasmare la regione. Narrazione contro realtà, la guerra di Israele all'Iran. Come ogni guerra, quella tra Tel Aviv e Teheran è fatta di narrazioni oltre che di fatti. Narrazioni che spesso si rivelano quantomeno fallaci alla prova dei fatti concreti e che vanno presentate come tali. Lo notiamo dall'atteggiamento degli attori in campo, direttamente e non, nella guerra, cambiata con forza nei giorni in cui questo conflitto si è sviluppato.