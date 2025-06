Teheran 430 morti nei raid israeliani in Iran da inizio guerra

La spirale di violenza tra Israele e Iran si fa sempre più drammatica, con oltre 430 vittime e migliaia di feriti dall'inizio delle ostilità il 13 giugno. I raid israeliani continuano a colpire con devastante intensità, mietendo giovani vite e spostando i confini della paura. Un conflitto che rischia di incendiare l’intera regione e di coinvolgere il mondo intero. La crisi è ormai fuori controllo, e il futuro appare incerto.

Il ministero della Salute iraniano ha affermato che almeno 430 persone sono state uccise e 3.500 sono rimaste ferite nei raid israeliani dall'inizio delle ostilità il 13 giugno scorso: lo riportano i media locali. L'agenzia di stampa Tasnim riporta inoltre che Israele ha attaccato questa mattina un edificio di quattro piani nella zona di Salariyeh, a Qom, uccidendo due persone, tra cui un ragazzo di 16 anni, e ferendone altre quattro. I sistemi di difesa sono stati attivati a est e a ovest di Teheran, oltre che a Karaj, Qom, Tabriz e Isfahan nella tarda serata di ieri e nelle prime ore di oggi.

Idf,ancora raid su Teheran nella notte - Nella notte, Teheran si è risvegliata ancora sotto i raid dell'Idf, che ha colpito infrastrutture militari nel Distretto 18.

