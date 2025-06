Tax Credit cinema su 459 film pagati dallo Stato 345 non sono mai usciti in sala tra cui Stelle della Notte di Francis Kaufmann Rexal Ford

In Italia, il sistema del tax credit cinema ha suscitato numerose polemiche: su 459 film finanziati tra il 2022 e il 2023, ben 345 non hanno mai raggiunto le sale cinematografiche. Tra questi, "Stelle della Notte" di Rexal Ford e Francis Kaufmann, un film che avrebbe dovuto raccontare il mistero del presunto killer di Villa Pamphili, ma che, sorprendentemente, non è mai stato distribuito al pubblico. Una realtà che mette in discussione l'efficacia di un meccanismo spesso poco trasparente.

Un assegno è per sempre se pagano i cittadini. Ecco il cinema dei fondi pubblici: ci sono anche molti film di ribelli come Germano - Il cinema italiano si nutre di fondi pubblici, spesso finanziando opere che sfuggono al grande pubblico.

Cosa ci dice sul tax credit il fatto che l’abbia ricevuto il film del sospettato di Villa Pamphili; Il caso degli oltre 800mila euro sul tax credit concessi a Kaufmann/Ford; Il Tax credit al cinema è un insulto ai contribuenti.

Tax credit, il cinema finisce sotto inchiesta: oltre 120 film segnalati alla Guardia di Finanza - Sono questi i motivi che hanno spinto il ministero della Cultura a ... Riporta iltempo.it

Tax Credit, Giuli: “Nuovi correttivi e verifiche retroattive. Basta soldi pubblici a film mai realizzati” - La Direzione generale Cinema e audiovisivo ha precisato che sono in corso “ulteriori e necessari approfondimenti” sul caso Kaufmann. key4biz.it scrive