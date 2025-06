Tattoo & Sport aprono l’estate senigalliese

Preparati a vivere un weekend senza precedenti sulla spiaggia di velluto di Senigallia! Adriatic Tattoo & Sport Festival trasforma il centro storico in un palcoscenico internazionale, con 250 artisti tatuatori provenienti da tutto il mondo e tante attività sportive adrenaliniche. Questa manifestazione unica nel suo genere unisce arte e sport in un’atmosfera vibrante, culminando questa sera alle 21 con la presentazione del libro ‘Tattografia’ in Piazza Roma. Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte, dello sport e della cultura.

Adriatic Tattoo & Sport Festival, la spiaggia di velluto apre le porte ad un week-end adrenalinico. Un format unico quello che da ieri anima il centro storico della spiaggia di velluto dove 250 tatuatori provenienti da tutto il mondo danno sfogo alla loro arte. Stasera alle 21 in piazza Roma sarà presentato il libro ‘Tattografia’, alla presenza del curatore Omar Fassio. Non solo tatuaggi, ma anche la possibilità di provare discipline sportive all’interno dei corner dedicati, sotto l’occhio vigile di esperti del settore: basket, muay thai, ma anche calcio a 5, pugilato, yoga e pickleball. Non mancherà la possibilità di gustare le specialità offerte dalle eccellenze dello street food mondiale: da ‘Awakte’, cucina messicana, ‘Bottega Grilli’, ‘Chiko’, cucina coreana, passando per ‘New York’ hot dog, ‘Try Not to come back if you can burgez’, fino Porcobrado e ‘George lobster’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tattoo & Sport aprono l’estate senigalliese

In questa notizia si parla di: tattoo - sport - aprono - estate

Tattoo & Sport aprono l’estate senigalliese.

Tattoo, musica e sport. Una tre giorni adrenalinica - Evento itinerante tra piazza Simoncelli, Giardini della Rocca, Piazza del Duca e Foro Annonario: si trasformeranno in gallerie d’arte e palestre a cielo aperto. Si legge su msn.com

Tutto pronto per l’Adriatic Tattoo & Sport - L’evento che unisce arte, corpo e movimento in un mix esplosivo di creatività e passione urbana Dal 20 al 22 giugno, la città di Senigallia si trasforma in un grande palco a cielo aperto con l’arrivo ... Come scrive youtvrs.it