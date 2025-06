Tati Gabrielle al Filming Italy Sardegna Festival intervista | Marienne mi ha insegnato a non tirarmi indietro anche quando la vita ti rema contro Il finale di You? Joe meritava di marcire in una gabbia

Tati Gabrielle, la talentuosa interprete di Marienne in Netflix's You, sbarca al Forte Village Resort per il Filming Italy Sardegna Festival. Tra un tuffo nel mare cristallino e una chiacchierata esclusiva con SuperGuida TV, l’attrice rivela come Marienne le abbia insegnato a non arrendersi, anche quando la vita sembra remarle contro. La sua passione per l’Italia cresce, e il suo racconto ci trasporta tra arte, natura e emozioni autentiche. Scopriamo insieme cosa ha detto!

Tati Gabrielle, la Marienne della serie Netflix You, arriva al Forte Village Resort in occasione del Filming Italy Sardegna Festival, evento ideato e diretto da Tiziana Rocca. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva davanti al mare cristallino. Tati ha parlato del suo rapporto con l’Italia: “ Sono venuta per la prima volta l’anno scorso in Italia e ho visitato Firenze, Roma, Venezia, la Toscana. e ora la Sardegna. Mi sto innamorando, credo, di questa cultura. Quello che amo di piĂą è il senso di comunitĂ che si percepisce ovunque. C’è un affetto silenzioso che unisce tutti, che tu sia un estraneo, un amico o parte della famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tati Gabrielle al Filming Italy Sardegna Festival, intervista: “Marienne mi ha insegnato a non tirarmi indietro anche quando la vita ti rema contro. Il finale di You? Joe meritava di marcire in una gabbia”

