Tangenziale di Bologna bloccata 10mila metalmeccanici rischiano il carcere

La tensione monta a Bologna, dove 10mila metalmeccanici hanno bloccato la tangenziale per chiedere il rinnovo dei contratti, rischiando ora il carcere. Il nuovo decreto Sicurezza trasforma proteste legittime in reato penale, segnando una svolta inquietante per i diritti dei lavoratori. √ą un episodio che scuote le fondamenta del diritto di manifestare: qual √® il futuro delle proteste in Italia?

Bologna, 21 giugno 2025 ‚Äst Il blocco stradale, un reato introdotto dal governo con il decreto Sicurezza, ha colpito per la prima volta in Italia, a Bologna. Cos√¨ 10mila operai metalmeccanici scesi in strada ¬†per chiedere il rinnovo del contratto collettivo e finiti poi a bloccare la tagenziale cittadina ( foto ) rischiano di essere denunciati ( video ). Dal 10 giugno infatti una legge ha reso penale ci√≤ che fino a pochi giorni fa era illecito amministrativo. Il corteo dei metalmeccanici: i cori, gli striscioni, le bandiere poi la scelta di deviare il percorso in tangenziale La Questura di Bologna, ‚Äúper doveroso adempimento‚ÄĚ, segnaler√† alla Procura che i manifestanti sono entrati in tangenziale senza autorizzazione, bloccando il traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Tangenziale di Bologna bloccata, 10mila metalmeccanici rischiano il carcere

