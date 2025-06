Tangenziale bloccata dai metalmeccanici opposizione all’attacco | Si criminalizza il dissenso Oggi il tavolo al ministero

In una giornata di mobilitazione senza precedenti, 10.000 metalmeccanici occupano la tangenziale di Bologna, alzando la voce contro le politiche che criminalizzano il dissenso. La protesta, culminata con un’attesa convocazione al Ministero del Lavoro, rivela uno scontro acceso tra sindacati e politica, rievocando gli autunni caldi del passato. Un segnale forte di come le tensioni sociali continuino a scuotere il panorama italiano, indicando che...

Roma, 21 giugno 2025 – La giornata della mobilitazione delle tute blu comincia con l’occupazione della tangenziale di Bologna da parte di 10 mila metalmeccanici e finisce con la convocazione delle sigle sindacali di categoria e di Federmeccanica al Ministero del Lavoro per stamattina. In mezzo, uno scontro politico-sindacale come non si vedeva dalle stagioni degli autunni caldi, questa volta in piena estate, con al centro, però, non solo il rinnovo del contratto collettivo del settore, ma soprattutto le nuove norme del decreto sicurezza che colpiscono penalmente i lavoratori che attuano blocchi stradali, che sono stati denunciati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tangenziale bloccata dai metalmeccanici, opposizione all’attacco: “Si criminalizza il dissenso”. Oggi il tavolo al ministero

