Tamberi | Non sono nato per il salto in alto ma per lottare E devo insegnarlo a mia figlia

Tamberi, campione azzurro e uomo di grande cuore, ci insegna che la vera forza nasce dalla tenacia e dalla determinazione. Non è nato per il salto in alto, ma per lottare con passione e trasmettere questa grinta a sua figlia. La sua più grande sfida? Los Angeles 2028. In un mondo dove il coraggio si misura in sette lettere, lui ci ricorda che, anche nelle difficoltà , bisogna sempre rialzarsi.

Il campione azzurro: "Non posso mollare, devo dimostrare a mia figlia che nelle difficoltà ci si rialza". L’ultima sfida sarà Los Angeles 2028. L’uomo e il supereroe si raccontano, in sette lettere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tamberi: "Non sono nato per il salto in alto, ma per lottare. E devo insegnarlo a mia figlia"

In questa notizia si parla di: figlia - devo - tamberi - sono

Sophie Codegoni criticata perché va in vacanza nonostante sia mamma, la replica: “Non devo annullarmi perché ho una figlia” - Sophie Codegoni, tra sorrisi e commenti critici, si difende con fermezza riguardo alle sue scelte di maternità e svago.

La figlia di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi deve ancora nascere, ma è il motivo per cui il campione del mondo di salto in alto ha deciso di continuare a gareggiare. Non lo avrebbe mai detto: in teoria, lei era la ragione buona per smettere e dedicarsi ad Vai su Facebook

Tamberi: Non sono nato per il salto in alto, ma per lottare. E devo insegnarlo a mia figlia; Tamberi presto papà , quando nasce la figlia. La moglie Chiara: Il nome però è un segreto; Riecco Tamberi: Qui per mia figlia.

Tamberi, mia figlia mi darà coraggio per continuare a gareggiare - con gli allenamenti, ma devo ringraziare il mio staff che capisce questi cambiamenti della mia vita", ha aggiunto 'Gimbo'. Riporta ansa.it

Tamberi, mio figlio mi darà coraggio per continuare a gareggiare - Ora per me quello è il presente, sarò un papà felice ed è fantastico, mia moglie è incinta e ogni giorno mi ... Come scrive msn.com