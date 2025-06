Tajani | a Gubbio anniversario 40 martiri

Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, partecipa a Gubbio alle commemorazioni del 81° anniversario dell'eccidio dei 40 martiri innocenti, un tragico episodio avvenuto durante l'occupazione nazista nel 1944. Una cerimonia che unisce autorità civili, militari e scolastiche in un forte gesto di memoria e riconciliazione, integrato nel percorso di dialogo e cooperazione con la Germania, sottolineando l'importanza di preservare la memoria storica per costruire un futuro di pace e rispetto.

23.21 Il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri,Antonio Tajani,partecipa a Gubbio alle celebrazioni dell' 81mo anniversario dell'eccidio dei 40 martiri innocenti, avvenuto il 22 giugno 1944 durante l'occupazione nazista. Vi prendono parte autorità civili,militari e scolastiche.La partecipazione si inserisce nel più ampio percorso di Memoria e Riconciliazione con la Germania che include anche il Premio per la cooperazione comunale italo-tedesca, sostenuto dai Presidenti Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il ricordo dei 40 martiri - Il sindaco di Gubbio Stirati, le autorità civili e gli studenti delle scuole eugubine in corteo da piazza Quaranta Martiri fino ... Secondo rainews.it