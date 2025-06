Taglio del nastro per il secondo Ponte sul Tevere | Un nuovo traguardo per Sansepolcro

Il secondo ponte sul Tevere di Sansepolcro rappresenta un passo avanti fondamentale per la mobilità locale, migliorando connessioni e riducendo i tempi di percorrenza. Questa mattina, alla cerimonia di inaugurazione ufficiale, autorità e cittadini si sono uniti per celebrare un traguardo che apre nuove prospettive di sviluppo e crescita per l’intera comunità. Un’opera che, ora più che mai, conferma l’impegno di Sansepolcro nel costruire un futuro più connesso e sostenibile.

Questa mattina, sabato 21 giugno 2025, si è tenuta la cerimonia ufficiale di inaugurazione del Secondo Ponte sul Tevere e della viabilità di collegamento, alla presenza delle autorità istituzionali, dei tecnici, dei progettisti e di numerosi cittadini. Un'opera strategica per la mobilità del.

