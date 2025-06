Tabellone WTA Eastbourne 2025 | c’è Lucia Bronzetti prima di Wimbledon Kasatkina e Krejcikova a caccia di fortuna

L’edizione 2025 dell’Eastbourne International segna un cambiamento storico e sorprendente nel panorama WTA: il torneo, ormai simbolo dal 1974, è stato retrocesso a evento di livello 250. Un colpo duro per il prestigio di un appuntamento che ha visto protagoniste leggende come Navratilova e Clijsters. Mentre Kasatkina e Krejcikova inseguono la fortuna, Lucia Bronzetti si prepara a brillare prima di Wimbledon, pronta a scrivere nuove pagine di storia.

Edizione storica, ma al contrario, quella del 2025 dell’Eastbourne International. Lo storico appuntamento WTA è stato retrocesso a 250, un colpo davvero scarsamente giusto rifilato dall’associazione femminile a uno dei tornei di più grande prestigio fin dal 1974. Chris Evert, Virginia Wade, Tracy Austin, Martina Navratilova, Monica Seles, Jana Novotna, Lindsay Davenport, Svetlana Kuznetsova, Kim Clijsters, Justine Henin, Caroline Wozniacki, Marion Bartoli, Madison Keys, Karolina Pliskova, Petra Kvitova: tra numero 1 e vincitrici Slam, l’albo d’oro comprende queste giocatrici. Diciamo che poco non è. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tabellone WTA Eastbourne 2025: c’è Lucia Bronzetti prima di Wimbledon, Kasatkina e Krejcikova a caccia di fortuna

In questa notizia si parla di: eastbourne - tabellone - lucia - bronzetti

Tabellone ATP Eastbourne 2025: Cobolli e Darderi in rotta di collisione, un bombardiere per Arnaldi. C’è Fritz - Il tabellone ATP di Eastbourne 2025 promette scintille, con un duello imminente tra Cobolli e Darderi, entrambi pronti a scrivere il loro capitolo in questo torneo di prestigio.

Tennis, Giorgi e Bronzetti in semifinale ad Eastbourne e Bad Homburg; WTA Bad Homburg: subito out Bronzetti, superata da Vekic. Badosa potrebbe affrontare Cocciaretto; Wimbledon, doppio: Errani/Paolini quinte favorite del seeding.

Wta Rabat - Draw: Cocciaretto e Bronzetti in tabellone. Nessuna italiana a Strasburgo - La settimana tra la conclusione del torneo Wta 1000 di Roma e l'avvio del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam stagionale, prevede due tornei in programma. Da msn.com

Charleston: Bronzetti e Cocciaretto in tabellone - 62 WTA, debutta contro una qualificata: il caso di successo la 26enne riminese di Villa Verucchio troverebbe al secondo turno la kazaka Yulia Putintseva, n. Riporta sport.tiscali.it