Tabellone WTA Bad Homburg 2025 | Paolini al via ma pericoli Maria e Svitolina

Il tabellone WTA di Bad Homburg 2025 si preannuncia ricco di sorprese e sfide avvincenti, con Jasmine Paolini pronta a sfidare le avversarie in questa importante tappa sulla terra battuta. Con Pericoli, Maria e Svitolina in agguato come principali antagoniste, il torneo promette emozioni fino all’ultima palla. Riuscirà Paolini a sorprendere tutti e conquistare il suo spazio tra le protagoniste? Restate sintonizzati per scoprire il fronte caldo di questa entusiasmante competizione.

Svelato il tabellone principale del WTA di Bad Homburg, in Germania, dall'anno scorso promosso a 500 dopo tre edizioni da 250, la prima delle quali tenuta idealmente a battesimo dal nome piĂą importante del dopo-Graf in Germania, Angelique Kerber. Campionessa in carica è la russa Diana Shnaider. In Italia tutti i motivi d'interesse sono legati alla presenza di Jasmine Paolini, in una delle rare occasioni in cui alla partecipazione in singolare non associa quella in doppio con Sara Errani (si ritroveranno a Wimbledon). Il tabellone della numero 1 azzurra, però, è pieno di insidie. La prima: potenzialmente la tedesca Tatjana Maria, che al Queen's si è resa protagonista di una delle storie piĂą belle dell'anno grazie alla facilitĂ con cui riesce a giocare sull'erba.