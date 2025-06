Tabellone ATP Maiorca 2025 | Fognini in campo in Spagna prima di Wimbledon

La quinta edizione del torneo ATP di Maiorca promette emozioni intense, con Fabio Fognini in campo prima di Wimbledon, sulla stessa erba supervisionata dall’All England Lawn Tennis Club. Un’occasione unica per i tifosi italiani di vedere il talento del nostro campione sfidare avversari di livello internazionale, in un evento che si conferma come un importante trampolino di lancio sulla strada verso Londra. Di oggi è la...

Quinta edizione del torneo ATP di Maiorca, evento nato piuttosto recentemente e con un'erba supervisionata direttamente dall'All England Lawn Tennis and Croquet Club, all'interno del quale si svolge Wimbledon. Non difenderà il titolo Alejandro Tabilo, dal momento che il cileno è crollato in classifica. Si presenta al via un unico italiano, Fabio Fognini, che usufruisce di una wild card e se la vedrà con il tedesco Daniel Altmaier. Di oggi è la notizia che il ligure, causa forfait di Fils, giocherà per la quindicesima volta a Wimbledon. Due i precedenti, entrambi sul veloce, tra lui e Altmaier, entrambi vinti ed ambedue sul veloce.

Fabio Fognini entra nel main draw di Wimbledon: prende il posto di Arthur Fils - Il tennista ligure prende il posto dell'infortunato Fils, che è stato costretto a dare forfeit a quasi 10 giorni dall'inizio della competizione.

Wimbledon sorride agli azzurri: Fognini nel main draw, Berrettini verso le teste di serie - Fabio Fognini entra nel main draw di Wimbledon grazie al forfait di Arthur Fils.