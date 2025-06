Tabellone ATP Eastbourne 2025 | Cobolli e Darderi in rotta di collisione un bombardiere per Arnaldi C’è Fritz

Il tabellone ATP di Eastbourne 2025 promette scintille, con un duello imminente tra Cobolli e Darderi, entrambi pronti a scrivere il loro capitolo in questo torneo di prestigio. Mentre il countdown verso Wimbledon si avvicina, i tifosi italiani possono sognare in grande: tra sfide di talento e attese di sorprese, il torneo si prepara a regalare emozioni indimenticabili sulla storica erba britannica. La posta in gioco è alta: chi conquisterà il successo?

Il torneo ATP 250 di Eastbourne andrĂ in scena dal 23 al 28 giugno e rappresenterĂ uno degli ultimi eventi, insieme all’equivalente di Maiorca, prima di Wimbledon, terzo Slam della stagione che incomincerĂ il prossimo 30 giugno sull’erba londinese. Si preannuncia grande spettacolo nella localitĂ britannica, con la presenza di un big di lusso come lo statunitense Taylor Fritz (numero 5 del mondo) e di tanti italiani. Flavio Cobolli, numero 24 del ranking ATP e testa di serie numero 5 del tabellone, incomincerĂ il proprio cammino contro il britannico Jacob Fearnley e inseguirĂ la qualificazione agli ottavi di finale, dove troverebbe il vincente del confronto tra Luciano Darderi e lo statunitense Marcos Giron. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tabellone ATP Eastbourne 2025: Cobolli e Darderi in rotta di collisione, un bombardiere per Arnaldi. C’è Fritz

In questa notizia si parla di: tabellone - eastbourne - cobolli - fritz

Lo statunitense torna a vincere una finale dopo Eastbourne 2024. E ora i Championships da outsider di primo livello Vai su Facebook

ATP Eastbourne 2025 entry list: 4 italiani al via sull’erba britannica; Tennis, le partite di oggi degli italiani all'ATP Eastbourne, Maiorca e Wimbledon; Eastbourne: Cobolli e Sonego oggi in campo per i quarti.

Flavio Cobolli si ferma ai quarti di finale di Halle: vince Zverev che vola in semifinale con Medvedev - Il romano lotta alla pari con Zverev per due set, ma il tedesco alla fine li vince entrambi col punteggio di 6- Segnala eurosport.it

Cobolli-Zverev, obiettivo semifinale a Halle: aggiornamenti LIVE dalle 13 - Il numero 24 del mondo affronta Alexander Zverev non prima delle 13: segui in ... sport.tiscali.it scrive