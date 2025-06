SWITCH MapRando-NX | Utility per Randomizzare le Mappe di Super Metroid su Nintendo Switch Homebrew

Se sei un appassionato di Super Metroid e ami mettere alla prova le tue abilità con i Map Randomizer, allora MapRando-NX è lo strumento che fa per te. Questa utility homebrew ti consente di generare ROM randomizzate direttamente sulla tua Nintendo Switch, offrendo un'esperienza personalizzata e senza bisogno di computer. Con la possibilità di salvare le configurazioni preferite, potrai avventurarti nel mondo di Super Metroid come mai prima d’ora. Preparati a rivivere il gioco in modo tutto nuovo!

Se sei un fan di Super Metroid e ami le sfide offerte dal Map Randomizer, ora puoi generare le tue ROM randomizzate direttamente sulla tua Nintendo Switch grazie a MapRando-NX! Questa utility homebrew ti permette di modificare le impostazioni del randomizer proprio come faresti sul sito web, ma con la comodità di farlo direttamente sulla tua console. Inoltre, supporta il salvataggio delle configurazioni preferite. Come Usare MapRando-NX. Requisiti. MapRando-NX (scarica l’ultima versione da GitHub ). Una ROM di Super Metroid (versione JU, MD5: 21F3E98DF4780EE1C667B84E57D88675 ) non modificata. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [SWITCH] MapRando-NX: Utility per Randomizzare le Mappe di Super Metroid su Nintendo Switch Homebrew