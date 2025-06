Svolta nel delitto di Yara I 25mila Dna per Ignoto 1 Bossetti potrà esaminarli

Una svolta rivoluzionaria nel caso Yara Gambirasio: per la prima volta, la difesa di Massimo Bossetti potrà analizzare quasi 25.000 profili genetici raccolti durante l’inchiesta. Questa novità potrebbe cambiare le sorti del processo e mettere in discussione le prove finora ritenute definitive. Il mistero sull’“Ignoto 1” si arricchisce di un nuovo capitolo, che potrebbe riaprire i dubbi sulla sentenza di ergastolo. La verità sta per emergere.

di Gabriele Moroni BERGAMO Quasi sei anni dopo. La difesa di Massimo Bossetti avrà a disposizione, per la prima volta, il profilo genetico di Yara Gambirasio e di tutti quelli (quasi 25mila) raccolti nella caccia all'assassino che portò a Ignoto 1, a cui la genetica diede il nome e il volto di Massimo Bossetti. Oltre a questo patrimonio saranno a disposizione dei legali del muratore di Mapello (che scontra una condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra) le foto ad alta definizione degli indumenti che Yara indossava quando scomparve, la sera del 26 novembre del 2010, per essere ritrovata senza vita tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011, fra le sterparglie di un campo di Chignolo d'Isola: slip, biancheria, leggings, felpa, giubbotto, scarpe.

