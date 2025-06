Svolta Bocconi Più borse per i rifugiati

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l’Università Bocconi compie un importante passo avanti nel suo impegno per l’inclusione e il diritto allo studio. Dal prossimo anno, saranno cinque le borse di studio dedicate ai rifugiati attraverso il programma Unicore, con l’obiettivo di raddoppiarle nei prossimi anni. Dal 2021, l’ateneo lavora per offrire a giovani rifugiati un’opportunità unica di crescita e integrazione, contribuendo a costruire un futuro di speranza e inclusione.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l’ Università Bocconi annuncia un passo avanti nel suo percorso per il diritto allo studio e l’ inclusione globale: dal prossimo anno accademico saranno infatti cinque le borse dedicate a rifugiati attraverso il programma Unicore, con l’obiettivo di raddoppiarle nei prossimi anni. Dal 2021 l’ateneo partecipa al programma con l’obiettivo di offrire a giovani rifugiati l’opportunità di accedere a un percorso di laurea specialistica in Italia attraverso corridoi universitari sicuri e regolari. "L’università è, e deve essere, uno spazio aperto, che accoglie il talento dove nasce, anche nei contesti più fragili", afferma il rettore Francesco Billari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Svolta Bocconi . Più borse per i rifugiati

In questa notizia si parla di: rifugiati - borse - bocconi - svolta

Bocconi, la svolta del rettore Billari: “Incentivi a un terzo degli studenti. Tutti devono poterci provare”.

Rifugiati, 5 borse di studio per accedere alla Bocconi e agganciare il futuro - Dal prossimo anno accademico saranno cinque le borse di studio dedicate a rifugiati attraverso il programma Unicore, con l’obiettivo di raddoppiarle nei prossimi anni. Come scrive vita.it

Bocconi, la svolta del rettore Billari: “Incentivi a un terzo degli studenti. Tutti devono poterci provare” - I casi più sfidanti sono quelli delle studentesse e degli studenti rifugiati". Scrive ilgiorno.it