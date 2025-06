Svimez Pil in crescita al centro-sud | se diventa locomotiva di tutto il Paese

Il Centro-Sud si afferma come volano dell’economia italiana, grazie a una crescita del Pil che nel 2024 supera le aspettative. I dati Svimez mostrano un panorama promettente, dove questa regione potrebbe diventare la vera locomotiva di tutto il Paese, trainando sviluppo, investimenti e opportunità. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare gli equilibri economici nazionali e aprire nuove prospettive per l’Italia intera.

Il Centro-Sud sta diventando sempre più il motore dell?economia italiana. I nuovi dati Svimez, infatti, indicano che la crescita del Pil del Centro-Sud nel 2024 (rispetto al 2023). 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Svimez, Pil in crescita al centro-sud: se diventa locomotiva di tutto il Paese

In questa notizia si parla di: centro - svimez - crescita - diventa

Il Centro traino per il Pil. E il Lazio è la Regione con la crescita maggiore. La spinta data dal Pnrr - Il Centro Italia si riscopre protagonista di una rinascita economica, trainata dal PNRR e da un clima di rinnovata fiducia.

Scatta la stagione dei dehors. Il centro diventa pedonale - Con l'arrivo della bella stagione, Arezzo si trasforma: il centro diventa pedonale, dando il via alla stagione dei dehors.

Il Mezzogiorno cresce più del Nord. Nel 2024, come nel biennio precedente, il Pil delle regioni meridionali è aumentato più del Centro-Nord. La crescita... Vai su Facebook

Svimez, Pil in crescita al centro-sud: se diventa locomotiva di tutto il Paese; Economia, Svimez: nel 2024 il Pil del Mezzogiorno cresce più del resto dell'Italia, ma è allarme lavoratori poveri: retribuzioni -6 punti in 5 anni; Sud avanti ma sempre più a rilento, probabile calo del Pil in Calabria.

Svimez, Pil in crescita al centro-sud: se diventa locomotiva di tutto il Paese - I nuovi dati Svimez, infatti, indicano che la crescita del Pil del Centro- Come scrive ilmattino.it

Il Centro traino per il Pil. E il Lazio è la Regione con la crescita maggiore. La spinta data dal Pnrr - Bollato nel 2023 come un grande malato del Paese con uno striminzito +0,4 per cento, il Centro ha registrato nel 2024 un forte balzo del Pil (+1,2 per cento). Riporta ilmessaggero.it