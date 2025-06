sventola la bandiera blu un simbolo di eccellenza

Sventola la bandiera blu, simbolo di eccellenza e rispetto per l’ambiente, mentre Piazza Mazzini si prepara a vivere un weekend all’insegna dell’evento più atteso: la Mille Miglia. Con il sole estivo che scalda l’atmosfera, anche l’assessore al turismo Alessandro Meciani si distingue, sfrecciando sul monopattino tra le attività di turismo e sport che animano la città. Un’immersione totale nell’entusiasmo locale, pronto a catturare l’attenzione di visitatori e appassionati.

Mentre impazzano gli ultimi ritocchi per preparare piazza Mazzini all’arrivo della ’Mille Miglia’, sotto un sole (finalmente) estivo, l’assessore al turismo Alessandro Meciani sfreccia sul monopattino, sfidando le temperature in aumento con uno spezzato e il calzino d’ordinanza sulla scarpa elegante. Tutto, in piazza Mazzini, parla di turismo: dagli sciami di baby ciclisti arrivati a Viareggio per il meeting nazionale della categoria Giovanissimi ai cartelloni pubblicitari del raduno d’auto d’epoca, fino alle giovani ragazze dai tratti e colori nordeuropei che improvvisano un balletto fronte spiaggia, presumibilmente da rilanciare su TikTok. 🔗 Leggi su Lanazione.it