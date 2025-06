Sventata la truffa del falso carabiniere | un arresto a Sesto Fiorentino

Sventata la truffa del falso carabiniere a Sesto Fiorentino: un arresto evitato grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Un 48enne italiano ha tentato di ingannare un’anziana donna con il classico metodo del finto militare, ma è stato catturato prima che potesse portare a termine il raggiro. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di essere vigili e di affidarsi sempre alle vere autorità .

SESTO FIORENTINO – Aveva messo in atto l'ennesimo raggiro con il metodo del finto carabiniere ai danni di un'anziana donna: un 48enne italiano è stato arrestato a Sesto Fiorentino per tentata truffa aggravata. L'uomo si era presentato nei pressi dell'abitazione della vittima dopo che un complice l'aveva contattata telefonicamente, fingendosi carabiniere e riferendo che la sua autovettura era stata coinvolta in una serie di attività illecite. Alla vittima, rimasta scossa dalla notizia, è stato proposto di consegnare immediatamente una somma di denaro e oggetti di valore nelle mani di un militare in attesa di ulteriori accertamenti.