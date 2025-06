Supplente sbaglia e rende visibile il PEI di un alunno ai genitori di tutta la classe Cosa ha detto il Garante per la privacy

Supplente sbaglia e rende visibile il PEI di un alunno ai genitori di tutta la classe, suscitando preoccupazioni sulla privacy. La pubblicazione non autorizzata del documento, contenente dati sensibili sullo stato di salute psicofisico dell’alunno, ha attirato l’attenzione del Garante per la Privacy. Questo episodio evidenzia l’importanza di tutela e responsabilità nella gestione delle informazioni scolastiche. La questione si conclude con un richiamo fondamentale alla corretta protezione dei dati personali in ambito educativo.

Pubblicazione non autorizzata del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di un alunno nel registro elettronico. Il documento, contenente informazioni sullo stato di salute psicofisico dell'alunno, è stato reso visibile per errore ai genitori dell'intera classe. Il caso ha portato recentemente all'intervento del Garante per la privacy a seguito di reclamo presentato da un legale in nome di due genitori.

Alunno con fragilità psicofisiche prende 6 in condotta per “reiterate mancanze di rispetto verso docenti e compagni”. I genitori fanno ricorso al TAR, ma lo perdono. SENTENZA - Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso dei genitori di uno studente con fragilità , confermando il voto 6 in condotta assegnato per reiterate mancanze di rispetto.

