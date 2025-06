Superman | James Gunn ha inserito degli attori dei Guardiani della Galassia anche per un ruolo importante

Il mondo dei fumetti e dei supereroi si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo: James Gunn, noto per aver portato i Guardiani della Galassia al successo, ha deciso di portare alcuni dei volti più amati di Marvel anche nel suo universo DC. La sua scelta di affidarsi a volti noti con cui ha collaborato in passato promette di aggiungere un tocco di magia e coerenza ai nuovi progetti. Non ci resta che scoprire quali saranno queste star e come influenzeranno il futuro di Superman.

James Gunn è solito usare attori con i quali ha lavorato bene nei suoi film ed anche in Superman ha infatti inserito dei volti noti visti già in Guardiani della Galassia Era inevitabile che il regista James Gunn portasse alcuni degli attori con cui ha lavorato nell'MCU nei suoi DC Studios, e ora ha nominato tre star dei Guardiani della Galassia che faranno parte di Superman. Gunn è attualmente all'estero per promuovere il primo film della DC Studios e ha confermato in una nuova intervista che Bradley Cooper, Pom Klementieff e Michael Rooker saranno nel reboot. "Vi dirò qualcosa che nessuno sa. Pom Klementieff è uno dei robot", ha detto riferendosi alle guardie robotiche della Fortezza della Solitudine di Superman.

