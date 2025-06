Superaurora Festival tra caos e viabilità in tilt | un’altra occasione sprecata

Il Superaurora Festival, un evento atteso e sognato, si è trasformato ancora una volta in un'occasione sprecata, tra caos, viabilità in tilt e disorganizzazione. Il litorale romano, cuore pulsante di giovani e creatività, si trova a fare i conti con le conseguenze di una gestione poco efficace che mette a rischio non solo il divertimento, ma anche la sicurezza di tutti. È un esempio lampante di come, in estate, il caos prenda il sopravvento sulla voglia di vivere.

Ostia, 21 giugno 2025- Non è un paese per giovani e, quando lo è, lo è male. Verrebbe da dire questo per il bistrattato litorale romano in cui l’essere giovani è una condizione che si farebbe bene ad evitare, figuriamoci quando è estate. Dopo le recenti chiusure che hanno spento la stagione estiva ed il litorale che invece si accende del bagliore sinistro dei roghi, l’ennesima diatriba è sul Superaurora Festival. Un festival coi fiocchi in tutto simile ai sognati eventi americani proprio ad ostia, nell’incantevole cornice del parco al Castello Chigi, un bene prezioso ma poco conosciuto sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: festival - superaurora - caos - viabilità

Superaurora Festival 2025 al Parco di Castello Chigi - Scopri il Superaurora Festival 2025, un'esperienza imperdibile dal 20 al 22 giugno al Parco di Castello Chigi! Quest’anno, la seconda edizione promette di stupire con artisti di fama mondiale della musica elettronica e talenti urban italiani.

Superaurora Festival tra caos e viabilità in tilt: un’altra occasione sprecata.