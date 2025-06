Suona alla porta di un’anziana la spinge in casa e la violenta | vittima in stato di choc a Pistoia

Un episodio sconvolgente scuote Pistoia: un’anziana donna viene aggredita e violentata da uno sconosciuto, che si presenta alla sua porta chiedendo soldi e poi la minaccia con un coltello. L’uomo, ora in fuga sui tetti, ha lasciato la comunità sotto shock. Un grave episodio che solleva domande e preoccupazioni sulla sicurezza delle persone più vulnerabili. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

A Pistoia una donna sarebbe stata violentata da uno sconosciuto che dopo averle chiesto dei soldi sulla porta di casa l’avrebbe minacciata puntandole un coltello alla gola. L’uomo in fuga sui tetti delle case: non è stato ancora rintracciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

