Sul set dell'amico produttore di Rexal Ford | Pagati solo tre mesi dopo la fine dei lavori

Scandali e ritardi nel mondo del cinema italiano emergono ancora una volta, mettendo in luce questioni di trasparenza e rispetto per i lavoratori. Tra progetti mai visti al pubblico e fondi pubblici spesi senza risultati concreti, la testimonianza di un ex dipendente della Coevolutions svelano un lato oscuro dell’industria cinematografica. La sua esperienza con Rexal Ford e il film "Il discepolo" mette in discussione l’affidabilità dei finanziamenti pubblici. Continua a leggere per scoprire di più.

Fra i film mai usciti che hanno ricevuto fondi pubblici ce ne sono alcuni che sono stati girati. È il caso de "Il discepolo". A Fanpage.it un lavoratore del set racconta la sua esperienza con la Coevolutions. "Noi, pagati dopo tre mesi dalla fine dei lavori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

