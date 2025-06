Sul cambio di regime fanno le piroette

Il mondo assiste, tra speranze e timori, ai mutamenti di regime che si susseguono come piroette in un ballo complesso. Dopo le rivoluzioni e i colpi di stato, i progressisti chiedono prudenza, riconoscendo che la difesa dei diritti non è sempre lineare. È giunto il momento di riflettere: la logica dei diritti può essere davvero universale o si adatta alle sfumature di ogni contesto? Continua a leggere.

Archiviate primavere arabe e golpe a mezzo spread, i progressisti invitano alla cautela in Medio Oriente. Finalmente. Ma allora ammettano: la logica dei diritti non è assoluta.

Siria, Trump si schiera col regime di al-Jolani e revoca le sanzioni, in cambio “firma accordi di Abramo e normalizzazione rapporti con Israele” - VIDEO - In un incontro storico a Riad, Donald Trump si schiera con il regime di al-Jolani, presidente ad interim della Siria, revocando sanzioni in cambio di accordi di normalizzazione con Israele.

