La sugar tax, la tanto discussa tassa sugli zuccheri liberi, è ancora in pausa: il Consiglio dei ministri ha deciso di rimandarla al 1° gennaio 2026. Dopo sei anni di attesa, molti si chiedono perché questa misura, progettata per ridurre il consumo di bibite zuccherate e promuovere uno stile di vita più sano, non venga ancora abolita. La questione resta aperta, tra interessi economici e obiettivi di salute pubblica…

Il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare l’applicazione della sugar tax, la tassa sugli zuccheri liberi presenti soprattutto nelle bevande analcoliche, al 1° gennaio 2026. Saranno così passati sei anni da quando il governo Conte due, sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle, ha approvato questa tassa. Il ruolo dell’imposta sugli zuccheri liberi dovrebbe essere quello di disincentivare il consumo di bibite zuccherate, tra le responsabili dell’aumento dei casi di obesità, soprattutto nei bambini. I dati sulla sua efficacia sono però contrastanti, soprattutto se il suo impatto sul costo delle bibite è limitato, come lo sarebbe in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sugar tax rinviata ancora: perché non viene abolita

Come il @Partito_Libdem ha già detto giorni fa, la sugar tax non va rinviata, va abolita. Contenti che nella maggioranza @forza_italia condivida questa nostra battaglia. Alla Camera il mio voto - e spero di tutti quelli che si riconoscono in un approccio liberale - Vai su X

