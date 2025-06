Sugar tax rinviata al 2026 | approvato il decreto Omnibus con misure per economia famiglie e sanità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Omnibus, un provvedimento che racchiude misure fiscali, sociali e sanitarie per rilanciare l'economia familiare e la salute pubblica. Tra le novità , il rinvio della sugar tax al 2026, offrendo un respiro in più alle imprese e ai cittadini. Questa decisione avrà ripercussioni significative sulle entrate statali e sulla lotta all'obesità , ma rappresenta anche un passo verso un equilibrio tra crescita economica e benessere collettivo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Omnibus, provvedimento economico che include una serie di misure fiscali, sociali e sanitarie. Tra le novità principali c'è il nuovo rinvio della cosiddetta sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate introdotta nel 2019 ma mai entrata in vigore. Prevista inizialmente per il 1° luglio 2025, l'applicazione è stata nuovamente posticipata al 1° gennaio 2026. La misura comporterà minori entrate per l'erario: 142 milioni di euro nel 2025, 12,7 milioni nel 2027 e un milione nel 2028. Ad annunciare in anticipo il rinvio – già nell'aria da giorni – è stata la Lega con una nota congiunta dei capigruppi Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, che hanno ringraziato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per l'impegno nel reperire le risorse necessarie.

