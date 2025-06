Successo triestino ai mondiali di nuoto paralimpico | Margherita Sorini è terza al suo esordio in nazionale

Un’emozionante giornata per il nuoto paralimpico italiano, con Margherita Sorini che conquista il podio alla sua prima apparizione in nazionale! La giovane triestina della Triestina Nuoto Samer&Co. Shipping ha dimostrato talento e determinazione nella World Para Swimming Open Water Cup 2025 ad Alghero, piazzandosi terza tra le migliori. Un inizio promettente che fa presagire grandi successi per questa straordinaria atleta.

Un brillante esordio nella nazionale italiana assoluta di nuoto paralimpico per la portacolori della Triestina Nuoto Samer&Co. Shipping Margherita Sorini alla tappa della World Para Swimming Open Water Cup 2025, andata in scena ad Alghero. L'atleta si è misurata con alcune delle migliori.

