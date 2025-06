Studio Confartigianato con le guerre in corso a rischio il 10% dell’export italiano

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, Russia-Ucraina e India-Pakistan minacciano il fragile equilibrio dell’export italiano, con un potenziale impatto di 61,4 miliardi di euro. Confartigianato sottolinea come le crisi internazionali possano mettere a rischio quasi il 10% del nostro valore export e quasi metà del nostro import energetico. È fondamentale capire come queste turbolenze influenzeranno il futuro delle imprese italiane e della nostra economia.

“I conflitti in Medio Oriente, tra Russia e Ucraina e le tensioni tra India e Pakistan mettono a rischio 61,4 miliardi di esportazioni italiane (su un valore complessivo di circa 620 miliardi, ndr ) e il 40,7% del nostro import energetico”. Sono le stime di Confartigianato che ha calcolato i rischi delle crisi geopolitiche internazionali evidenziando che le vendite di prodotti made in Italy verso 25 paesi coinvolti in guerre o in aree a rischio assorbono poco meno del 10% delle nostre esportazioni. L’Italia, inoltre, dipende per il 40,7% dell’import di energia da 17 dei 25 paesi coinvolti in crisi o in aree a rischio, per un valore di 27,6 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Studio Confartigianato, con le guerre in corso a rischio il 10% dell’export italiano

