Stretto di Hormuz quel passaggio strategico per il petrolio destinato a Occidente e Oriente

Lo stretto di Hormuz, cuore strategico del commercio globale, rappresenta il passaggio vitale per quasi il 30% del petrolio mondiale destinato sia all'Occidente che all'Oriente. Questo stretto, che collega il Golfo dell'Oman al Golfo Persico, è un crocevia di tensioni e interessi geopolitici. In pratica, si sta giocando, come in una partita ad alto rischio, il futuro dell'energia e della stabilità internazionale.

Il Golfo dell'Oman è un tratto del Mare Arabico, compreso fra la costa dell'Oman e quella più meridionale dell'Iran. Di qui passa circa il 30% del petrolio mondiale. Il Golfo dell'Oman è separato dal Golfo Persico dallo Stretto di Hormuz e si estende per 560 chilometri, arrivando a una larghezza massima di 320 chilometri. In pratica è un braccio di mare, un po' più largo e un po' meno lungo dell'Adriatico. È qui che si sta giocando, come accaduto in passato, una pericolosa "guerra ombra" che vede contrapposti Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Lo stretto di Hormuz è il punto chiave della regione, è da qui che si passa dal Golfo di Oman al Golfo Persico, su cui si affacciano vari Stati, in primis l'Iran, che ne costituisce l'intera costa settentrionale (circa 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stretto di Hormuz, quel passaggio strategico per il petrolio destinato a Occidente e Oriente

In questa notizia si parla di: stretto - hormuz - petrolio - passaggio

Trump pronto a entrare in guerra, ultimatum a Teheran: «Sappiamo dove è Khamenei, arrendetevi». L'ayatollah: «La battaglia ha inizio» | Nyt: "Possibili attacchi alle basi Usa e mine nello stretto di Hormuz" - Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: Trump, con un ultimatum duro, si prepara a rispondere alle minacce di Teheran, mentre notizie di possibili attacchi alle basi americane e alle rotte nello stretto di Hormuz si fanno sempre più concrete.

IL PREZZO DEL PETROLIO CALA: LO STRETTO DI HORMUZ RIMANE APERTO (Financial Times, Tom Wilson, 16 giugno 2025, 18:24 CEST) Nonostante l’escalation del conflitto tra Israele e Iran, i mercati petroliferi restano calmi, con il flusso di greggio attrav Vai su X

Iran, il gas e il petrolio mondiale a rischio. L'importanza dello Stretto di Hormuz La guerra tra Israele e Iran rischia di provocare, oltre alle migliaia di morti e feriti, anche una crisi globale a livello economico. Tutto ruota intorno infatti allo Stretto di Hormuz, uno s Vai su Facebook

Cosa succede se l’Iran chiude lo Stretto di Hormuz: il passaggio chiave per un quinto del petrolio mondiale; Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per l'economia globale; La guerra in Iran e la tentazione di chiudere lo Stretto di Hormuz /Analisi.

Stretto di Hormuz, quel passaggio strategico per il petrolio destinato a Occidente e Oriente - Il Golfo dell’Oman è un tratto del Mare Arabico, compreso fra la costa dell’Oman e quella più meridionale dell’Iran. Da iltempo.it

Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per l'economia globale - Il corridoio marittimo attraverso cui passa un quinto del petrolio mondiale torna al centro delle tensioni geopolitiche dopo che l'Iran ha minacciato di chiuderlo in risposta all'attacco israeliano ... Lo riporta wired.it