Straordinaria scoperta a Roma | dagli scavi del Foro di Traiano emerge una colossale testa marmorea

Roma non smette mai di stupire – un nuovo straordinario ritrovamento emerge dagli scavi del foro di Traiano: una colossale testa marmorea, rimasta sepolta per secoli sotto la piazza, è stata riportata alla luce grazie ai fondi del PNRR. Questa scoperta ci apre le porte a un passato ricco di misteri e meraviglie, testimoniando ancora una volta il patrimonio unico della Città Eterna.

