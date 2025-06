strade riecco i fondi alle province ma ora verifiche sui lavori fatti

Dopo l'ingorgo politico del Milleproroghe, i fondi alle province per la manutenzione stradale tornano a fare capolino grazie al decreto Economia. Ma ora, tra verifiche e controlli, si apre un nuovo capitolo: garantire che i lavori siano stati effettivamente realizzati come promesso. È il momento di passare dalla teoria alla pratica, assicurando trasparenza e sicurezza per i cittadini.

Usciti dalla porta del Milleproroghe in un ingorgo di polemiche, i fondi tagliati alle Province per la manutenzione delle strade rientrano dalla finestra con il decreto Economia varato dal Cdm sull’asse dei ministri leghisti, Salvini e Giorgetti. Almeno quelli sforbiciati per il biennio 2025-2026, un tesoretto di 38,5 milioni (su 55) in Emilia-Romagna e più o meno 14 (di 20) nelle Marche, senza i quali i presidenti delle Province in braghe di tela avevano addirittura evocato come estrema conseguenza la necessità di chiudere le strade di competenza, “perché non possiamo neanche più fare la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei cittadini è a rischio”, il copyright è di Giuseppe Paolini (Pesaro e Urbino), presidente Upi Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it