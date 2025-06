Storica torre dell’acquedotto Scattano le prime manovre | demolizione entro un mese

È arrivato il momento di salutare la storica torre dell’acquedotto, simbolo di un passato che si prepara a scomparire. Con l’avvio ufficiale delle operazioni di demolizione dal 16 luglio, il cantiere si impegna a rispettare i tempi stabiliti di un mese, garantendo sicurezza e attenzione alle aree circostanti. Un capitolo si chiude, ma l’eco di questa struttura resterà nella memoria collettiva.

Vecchia torre dell'acquedotto, è l'ora dell'addio. La struttura è impacchettata, il cantiere ufficialmente al via dal 16 luglio, la demolizione, a cura delle imprese incaricate da Cap, si concluderà entro un mese. Progetto e tempi già scritti, così come il piano di sicurezza e cautele per le giornate clou: chiusura di un tratto di strada, divieti di transito e una zona off limits che includerà anche una parte del giardino delle scuole elementari, proprio lì a fianco. "Anche per questo - dice il sindaco Michele Avola - a suo tempo abbiamo chiesto che la demolizione avvenisse in piena estate". Il destino del manufatto - uno dei tanti che hanno "fatto la storia", ma che sono ormai da tempo in disuso - era scritto da tempo.