Stop Rearm Europe la diretta del corteo di Roma contro le politiche belliciste e la guerra

Migliaia di persone si sono radunate a Roma per la manifestazione Stop Rearm Europe, una protesta contro le politiche belliciste e le spese militari eccessive. Organizzata da un'ampia coalizione di associazioni, questa mobilitazione europea si svolge in concomitanza con il vertice Nato all’Aja, che propone l’aumento delle spese militari fino al 5% del PIL. Una voce forte per promuovere la pace e chiedere un cambio di rotta.

Sono attese migliaia di persone a Roma per la manifestazione Stop Rearm Europe – tappa italiana di una mobilitazione europea – organizzata da Arci, Ferma il Riarmo (che riunisce Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia ), Attac e Transform Italia. Al corteo – che si tiene nelle stesse ore del vertice Nato all’Aja che propone a Italia e Ue di aumentare le spese militari fino al 5% del Pil – hanno aderito oltre 480 tra organizzazioni sociali, sindacali e politiche. La partenza della manifestazione è prevista alle 14. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stop Rearm Europe”, la diretta del corteo di Roma contro le politiche belliciste e la guerra

