Stop alle truffe contro gli anziani Al via la campagna ’Siena Sicura’

Stop alle truffe contro gli anziani: parte la campagna ‘Siena Sicura’ per proteggerli e sensibilizzare la comunità. Promossa dal Comune di Siena in collaborazione con il Ministero dell’Interno e le forze dell’ordine, questa iniziativa mira a contrastare le frodi con messaggi chiari e strumenti efficaci. Con lo slogan ‘Conoscere per prevenire, unirsi per difendersi’, si rafforza il senso di comunità e si promuove la sicurezza dei nostri cittadini più fragili.

Partita ieri la campagna di prevenzione e contratto delle truffe agli anziani. Il progetto ' Siena Sicura ', promosso dal Comune di Siena in collaborazione con il ministero dell'Interno, Prefettura di Siena, Questura di Siena, Polizia Locale e Società della Salute senese, ha come slogan 'Conoscere per prevenire, unirsi per difendersi'. "Parte una massiccia campagna di comunicazione – afferma l'assessore ai Servizi sociali Micaela Papi – in quanto le truffe agli anziani sono una tematica che ci sta molto a cuore. Insieme alle altre istituzioni abbiamo deciso di unire le forze e diffondere una vera e propria cultura verso gli anziani che è la fascia più colpita da questo di tipo di reato – continua l'assessore – per cui agiremo su due fronti, la campagna di comunicazione sarà rivolta non solo agli anziani, ma anche ai familiari, questo per cercare di sensibilizzare la maggior parte della popolazione".

Siena, truffe ad anziani: finto carabiniere arrestato in hotel

